Bakanlardan, KSO Başkanı’na ’hayırlı olsun’ ziyareti

Konya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya Sanayi Odası Başkanlığı’na seçilen Mustafa Büyükeğen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplu açılış programına katılmak üzere Konya’ya gelen Bakan Akar ve Bakan Varank ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikasından canlı bağlantı ile törene katıldı. Akar ve Varank beraberindeki heyet ile birlikte, Konya Sanayi Odası Başkanlığı’na seçilen Mustafa Büyükeğen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen’in ev sahipliği yaptığı ziyarette, KSO Meclis Başkanı Memiş Kütükcü, AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Aselsan Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de yer aldı.