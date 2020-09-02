Bakan Soylu ve Kurum, Giresun’da Konya ekiplerini ziyaret etti
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM, GİRESUN’DA MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNİN ARDINDAN BÖLGEYE DESTEĞE GİDEN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİNİ ZİYARET EDEREK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun’da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye desteğe giden Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Giresun’da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye giden Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyaret etti. AFAD’ın talebiyle kombine kanal açma araçları ile birlikte görevlendirilen Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışma yaptığı alanda incelemelerde bulunan bakanlar, yaraların sarılması için yaptıkları çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.
Sel bölgesindeki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, felaketin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgeyi ziyaret ettiğini, Süleyman Soylu ile Murat Kurum’un bölgeden hiç ayrılmayarak çalışmaları koordine ettiğini hatırlatarak, Konya olarak da üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:43
|Yatsı
|21:07
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25