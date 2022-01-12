Atmatıkla Projesi’nde ilk ödül verildi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi’nin; yeni nesil, modern ve sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek başlattığı Atmatıkla isimli ödüllü geri dönüşüm projesi kapsamında ilk ödül teslim edildi.

Proje kapsamında uygulamayı telefonuna indirip, geri dönüşebilen atıkları belediye görevlilerine teslim ederek puanları toplayan Ortaokul 7. sınıf öğrencisi Veli Kaçar, biriktirdiği puanlarla futbol topu almaya hak kazandı. Proje kapsamında ilk ödülü alması nedeniyle Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya küçük öğrenci ve ailesini belediyeye davet ederek ödülü olan futbol topunu kendi eliyle takdim etti.

Başkan Akkaya 2021 yılı Eylül ayında başlayan Atmatıkla Projesi kapsamında ilk ödülü vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Projemiz; kâğıt, pil, plastik, ilaç, cam, metal, ahşap tekstil, yağ ve elektronik atıklardan oluşan 10 çeşit geri dönüşebilen atıkların toplanması ile ilgili bir projedir. Bu atıkların toplanmasında, sokaklarından mahallelerinden alınma noktasında duyarlılık gösteren çevreci hemşehrilerimiz bizim hazırladığımız bir programı akıllı telefonlarına indiriyorlar ve o telefon üzerinden atıklar biriktiğinde bize bildirim gönderiyorlar. Her mahalle ve sokağın önceden belirlenmiş günleri var, o belirlenen günlerde ekiplerimiz giderek bildirim yapan hemşehrimizin atıklarını evinden teslim alıyor. Atıklarını teslim eden hemşehrimiz atıkların ağırlıklarına ve malzeme cinsine göre puanlarını kazanıyor. Puanlarına göre futbol topu, saç kurutma makinesi, ütü, tablet, çocuk Scooterı bisiklet, belediyemizin sosyal tesislerinden indirimli yararlanma ayrıca belediyemizin halk ekmek fabrikasından ücretsiz ekmek alabilme gibi ödüllerimiz var. Eylül ayından bu yana 400 hemşehrimiz akıllı telefonlarına bu uygulamayı indirdi” dedi.

Mualla Nigar Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Veli Kaçar’ın 39 kilo plastik, 27 kilo cam, 6 kilo kâğıt, 10 kilo metal, 20 kilo tekstil, 11 kilo elektronik atık teslim ettiğini belirten Başkan Akkaya, “Bu atıklar karşılığında 6 bin 426 puan kazandı. Kendisi 5 bin puanını kullanarak futbol topu almak istedi. Bugün kendisine ödülünü takdim edeceğiz. Geriye kalan bin 426 puanı da atık toplamaya devam ettikçe üzerine birikerek yeni ödüller kazanabilecek. Kendisi bu projemizdeki ilk duyarlı davranarak ödül kazanan kardeşimiz. Kendisi hem okuldaki arkadaşlarına hem de tüm Akşehir’e örnek olacaktır diye düşünüyorum. Veli kardeşimizi ve annesini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Başkan Akkaya daha sonra Atmatıkla Projesi kapsamında ilk ödülü kazanan Veli Kaçar’a ödülü olan futbol topunu takdim etti.

Uygulamayı telefona indirip teslim ettiği geri dönüşebilen atıklarla ödül kazanmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Veli Kaçar’da, “Bütün arkadaşlarımı bu kampanyaya davet ediyor ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonrada atıklarımı biriktirip bisiklet ve bilgisayar alacağım” dedi.

Ödül kazanan öğrencinin annesi Nejla Kaçar’da böyle güzel bir projeyi başlattığı için Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya teşekkür ederek, “Bu projenin Türkiye geneline yayılmasını istiyoruz. Hatta ben Urfalıyım, Urfa dahil her yerde olmasını isterim. Çevrenin temiz olması benim çok hoşuma gittiği için çocuğum söylediğinde hemen onunla birlikte toplamaya başladık. Farkında olmadan evde bayağı bir atıklar oluşuyor. O kadar çıkacağına hiç kimse inanmadı, bu puanı toplamak çok uzun sürer dediler. Sağ olsun çevremdeki konu komşum, insanlarda yardımcı oldular, kısa sürede puanları topladık. Çevrenin temiz olması, ağaçların kesilmemesine fayda sağladığı için bu proje beni çok mutlu etti. Herkesin bu projeye katılması isterim” ifadelerini kullandı.