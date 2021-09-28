Atmatıkla Projesi’nde ilk geri dönüşüm atıkları teslim alındı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin; yeni nesil, modern ve sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek başlattığı ‘Atmatıkla’ isimli ödüllü geri dönüşüm projesi kapsamında ilk geri dönüşüm atıkları teslim alındı.

Proje kapsamında uygulamayı telefonuna indirerek ilk bildirimde bulunan Mehmet Han Sayın’ın evinden geri dönüşebilen atıklar Akşehir Belediyesi ekiplerince tutanakla teslim alındı. Yarenler Mahallesi Mumcu Sokak’ta ikamet etmekte olan Mehmet Han Sayın’dan 11,5 kilo kağıt ve 5 kilo atık pil teslim alındı. Sayın’a teslim etmiş olduğu geri dönüşebilen atıklar karşılığı 1287 puan yüklendi. Mehmet Han Sayın dilerse Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne giderek puanlarını promosyona çevirebilecek ya da teslim edeceği başka atıklar ile puanını yükselterek daha büyük promosyonlar için puanlarını saklayabilecek.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya proje kapsamında uygulama üzerinden ilk bildirimde bulunan ve geri dönüşüm atıklarını teslim eden Mehmet Han Sayın’a teşekkür ederek, “Akşehir Belediyesi olarak başlattığımız Atmatıkla Projemiz Türkiye’de ilk olan bir proje ve bu projemiz kapsamındaki ilk bildirimde, Mehmet Han Sayın isimli hemşehrimiz tarafından yapılmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki projemiz kapsamında tüm değerli hemşehrilerimiz bu uygulamayı kullanıp bildirimde bulunacak, bu sayede de hem çevreye duyarlı olup ekonomiye katkı sağlayacaklar, hem de geri dönüşebilen atıklardan kazandıkları puanlar ile çeşitli promosyonları kazanabilmenin keyfini yaşayacaklar” dedi.