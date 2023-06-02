Atık yağların çevreyi kirletmemesi için proje hazırladılar

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yürütülen proje ile artık atık nebati yağlar Beyşehir Gölü’nü ve çevreyi kirletmeyecek.

Beyşehir Anadolu Lisesi ve Üçpınar Ortaokulu tarafından müşterek olarak yürütülen uluslararası e-Twining projesi çerçevesinde atık yağların zararları konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Proje ile ayrıca atık yağların geri dönüşüme kazandırılması da hedefleniyor. Proje Koordinatörü Beyşehir Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Fatma Ağırbaş Turhan ve Proje Yürütücüsü Üçpınar Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Rahmi Turhan, yaptıkları açıklamada, Yunanistan’dan Paraskevi Boursinou’nla birlikte üstlendikleri “Let’s Prevent Waste Oil From Mixing With Nature” (Atık yağların doğamıza karışmasına engel olalım) projesine Türkiye’den Konya, Ankara, Samsun, Muğla, Gaziantep, Nevşehir, Erzurum, Tekirdağ illeri ile Yunanistan’dan 3 okul olmak üzere toplamda 11 eğitim kurumunun katılmakta olduğunu belirtti. Projeye ilişkin maksatlarının Beyşehir Gölü ile doğaya nebati atık yağların karışmasına engel olmak olduğunu ifade eden Rahmi ve Fatma Turhan, “Yetkili mercilerden ilçemiz genelinde belirli noktalara, biriktirdiğimiz atık yağları atabileceğimiz geri dönüşüm kumbaraları yerleştirmelerini talep ediyoruz. Böylece çevremizdeki insanların lavabolara kızartmalık yağlarını dökmesini de engellemiş olacağız. Bu konuda farkındalığı artırmak istiyoruz. Atık yağların çevre dostu biyodizel yakıta dönüşümünü sağlayarak hem çevremize hem de ülke ekonomisine katkı sağlayarak vatandaşlık görevini yerine getirebiliriz. Öğrencilerimiz bu proje ile çeşitli web2 araçları kullanarak afiş, logo, pano tasarımları, röportaj yapımı, broşür dağıtımı, çeşitli bilgilendirmeler yapma, kolaj ve montaj yapma, kamu spotu çekimi gibi çeşitli etkinliklere katılarak hem eğlenmiş hem de bilgilenmişlerdir. Ayrıca bu projede yer alan Türkiye ve Yunanistanlı arkadaşları ile online toplantılara katılarak deneyimlerini paylaşmışlardır. İlçemizde düzenlenen e-Twining sergisinde ise ziyaretçiler bilgilendirilmiştir. Bu proje ile öğrencilerimizin yaşadığı çevreye karşı duyarlılıkları artmıştır. Beyşehirli ailelerimizden isteğimiz; kızartma yaptıktan sonra artan yağları lavabolara dökmek yerine biriktirip toplama noktası olan Beyşehir Anadolu Lisemize getirmeleridir. Bu şekilde atık yağların Beyşehir Gölü’müze karışmasına hep birlikte engel olmuş olacağız” ifadelerini kullandı.