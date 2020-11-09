Atatürk 10 Kasım’da Dijital Gösterim Merkezi’nde anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım’da vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla, İletişim Başkanlığınca Konya’da kurulan Dijital Gösterim Merkezi’nde anılıyor.

İletişim Başkanlığınca Konya’da kurulan Dijital Gösterim Merkezi, her ay birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 82. yıldönümü dolayısıyla hazırlanan gösterimler Kasım ayı boyunca vatandaşlar ile buluşuyor.

Aziz Türk milletinin ve tüm dünyanın takdirine mahzar olmuş bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kişiliğiyle daha iyi anlatabilmek, kurtuluş savaşı ve sonrasında yaşanan zorlukları, verilen eşsiz mücadeleyi unutmadan, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere aktarabilmek amacıyla hazırlanan görsellerde Atatürk’ün hayatına geniş yer veriliyor. Ziyaretçiler, Atatürk’ün hayatını anlatan video gösterimini izlerken diğer yandan da, Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir hologram gösterimini deneyimliyor. Dijital Gösterim Merkezi’nin bilgi ekranı bölümünde ise ziyaretçiler, Türkiye’yi yakından ilgilendiren Azerbaycan’ın Karabağ meselesi ile ilgili bilgilendirme görselini izleme fırsatını buluyor. Gösterimde, Dağlık Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgali, bu işgale karşı Azerbaycan’ın verdiği büyük mücadele ile Türkiye ve Azerbaycan’ın “İki Devlet Bir Millet” vurgusu yer alıyor.