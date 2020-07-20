Aşırı yük taşıyan kamyonet telefon direğini devirdi

Konya’nın Yunak ilçesinde aşırı yük taşıyan kamyonet telefon tellerine takılarak telefon direğinin kırılarak devrilmesine sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hükümez Caddesinde 50 ABD 353 yük taşıyan kamyonet, aşırı yüklediği eşyalar nedeniyle telefon tellerine takıldı. Durumu fark edemeyen sürücünün yoluna devam etmesiyle kabloların bağlı olduğu tahta direk ortadan kırılarak yola devrildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, trafik bir süreliğine aksadı. Tellerin yoldan çekilmesiyle trafik normale dönerken, görevliler tarafından direğin tamiri için gerekli çalışmalar başlatıldı.