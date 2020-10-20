ASEM’den Kuzey Makedonyalı öğrencilere kırtasiye desteği
BALKAN ÜLKELERİYLE KÜLTÜREL BAĞLARINI GÜÇLENDİREN ÇALIŞMALARA İMZA ATAN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AİLE SANAT VE EĞİTİM MERKEZİ (ASEM) KUZEY MAKEDONYA’DAKİ BİR KÖY OKULUNA KIRTASİYE MALZEMESİ DESTEĞİNDE BULUNDU.
Balkan ülkeleriyle kültürel bağlarını güçlendiren çalışmalara imza atan Konya Büyükşehir Belediyesi Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) Kuzey Makedonya’daki bir köy okuluna kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, gönül coğrafyamız olan Balkanlarla dostluk ilişkilerini geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın geçtiğimiz yıl Kuzey Mekodonya’nın başkenti Üsküp’ü ziyaretinde, ülkenin güneyinde bulunan Budaklar Köyü Okulu öğretmenlerine kırtasiye malzemesi desteği sözü vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Karatay Aile Sanat ve Eğitim Merkezi harekete geçti. Hemen hazırlıklara başlayan Karatay ASEM çalışanları ve kursiyerleri, hazırlanan kırtasiye malzemeleri ile KOMEK atölyelerinde üretilen rengarenk çantaları Kuzey Makodonya’daki öğrencilere ulaştırdı. Kırtasiye malzemelerine kavuşan minik öğrenciler Başkan Altay’a ve Karatay ASEM’e teşekkür etti.
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