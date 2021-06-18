Milli Eğitim Bakanlığı ile ASELSAN Konya arasında imzalanan protokol ile ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak.

Konya’da, Milli Eğitim Bakanlığı ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. arasında mesleki ve teknik anadolu lisesi kurulması amacıyla protokol imzalandı. Mesleki eğitimin ortaöğretimden başlayarak doktora sonrasına kadar bütünleşik bir şekilde yapılanmasına öncülük eden Milli Eğitim Bakanlığının politikaları içinde önemli bir yere sahip olacak projenin 2022 yılında eğitim hayatına başlaması planlanıyor. İstihdamdaki değer zincirinin önemli bir parçası olan projenin, savunma sanayiinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunması hedefleniyor. ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ilk etapta teknisyenlik okullarında ve sonrasında mühendislik bilimleri noktasında yatırımlarının devam edeceği belirtildi.

Konu ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde bulunan ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık, “Ülkemizin her alanda kabuk değiştirdiği bu dönemde geleceğimizin mirasçıları olan öğrencilerimizin sanayimizin ihtiyaçlarını karşılayacak içerik ve altyapı ile donatılmış bu tür okullarda eğitim görmesi sadece ara kademe teknik personel temini değil ayrıca altyapısı güçlü mühendis yetişmesinde de son derece önemlidir. Bu çerçevede ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sadece Konya’ya değil ülkemize donanımlı, gerekli teorik ve pratik altyapıya sahip personel temininde kıymetli bir kaynak ve bu alanda örnek bir proje olacaktır” dedi.

ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesinde toplam 12 bin 985 metrekare alanda, zemin + 4 katlı binası ile 7 bin 795 metrekare kapalı alana sahip olacak. Okulun 3 bin 340 metrekarelik kısmında yer alacak 2 adet atölye binasında 22 adet atölye (işlik), bunlar dışında okul bünyesinde 1 adet konferans salonu, 1 adet spor salonu ve 32 derslik bulunacak.