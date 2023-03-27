Ardıçlı Sağlık Ve Sosyal Tesisi’nin yapımı sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından Ardıçlı TOKİ’de yapımı devam eden Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

Selçuklu Belediyesi, ilçeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Ardıçlı TOKİ yerleşkesine kazandırılacak olan sağlık ve sosyal tesisinde yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yapımı devam eden tesiste incelemelerde bulundu, çalışmalardaki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. 9 milyon TL’ye mal olacak tesisin yüzde 70’i tamamlandı. 975 metrekare inşaat alanına sahip olacak Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi içerisinde Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi yer alacak. 2 katlı olarak planlanan tesisin zemin katında Aile Sağlığı Merkezi, bodrum katında ise 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi bulunacak.

“Ardıçlı’ya tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek nitelikte bir tesis kazandırıyoruz”

Selçuklu’da sağlık hizmetleri halkasına bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ardıçlı bölgesinde Ardıçlı TOKİ konutlarının bulunduğu bölgedeyiz şu anda. Burada 5 bin konutluk TOKİ konutlarının yapımı devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza Konyamıza, Selçuklumuza bu ölçekte bir TOKİ’yi kazandırdığı için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biz de belediyeler olarak bu bölgede tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek nitelikte sosyal tesislerin ve sağlık tesislerinin yapım noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu anda TOKİ bölgesinde yapımı devam eden aile sağlığı merkezimizin önündeyiz. Burada inşallah tamamlandığı zaman 5 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi, Millet Kıraathanesi ve muhtar ofisinde bulunduğu toplamda 925 metrekare büyüklüğe sahip ve yapım maliyeti de 9 milyon TL olan bir tesisi daha Selçuklumuza kazandırmış olacağız. Burada tabii bütün vatandaşlarımızın rahat bir şekilde hizmet alabileceği Aile Sağlığı Merkeziyle birlikte Millet Kıraathanemizde çok önemli bir fonksiyon icra edecek. Çünkü gençlerimiz burada gelip kitaplarını okuyabilecekler, derslerini çalışabilecekler. Büyüklerimiz de aynı şekilde bu mekanda rahatlıkla çaylarını içip sohbetlerini yapabilecekler. Ben Aile Sağlığı Merkezimizin, Millet Kıraathanemizin ve burada bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezimizin ve muhtarlık ofisimizin Ardıçlı Mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.