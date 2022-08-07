Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi’nin protokolü imzalandı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Ardıçlı Mahallesi’nde bulunan TOKİ yerleşkesine Sağlık ve Sosyal Tesisi inşa etmek için Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzalandı.

Selçuklu Belediyesi Konya’nın en büyük toplu konut projesi olan Ardıçlı bölgesine sağlık ve sosyal tesis kazandıracak. İçerisinde Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisinin yer alacağı tesisin imza protokolü yapıldı. Selçuklu Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen protokol imza törenine Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve beraberindeki yetkililer katıldı.

“Yapılacak tesisler Ardıçlı Mahallemizin ihtiyaçlarına cevap verecek”

İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte sağlık alanında önemli bir hizmetin daha protokolünün imzalandığını ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu ilçemizin sınırları içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Konya’mızın en büyük sosyal konut projesi gerçekleştiriliyor. Ardıçlı bölgesinde inşaatı devam eden TOKİ konutlarımız toplamda 5 bin konutluk bir proje ve hakikaten Konya’mızda hem sosyal konut anlamında ihtiyacı önemli ölçüde karşılayacak hem de TOKİ tarafından üretilen en kaliteli konutlar olarak da özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin, sanayi çalışanlarımızın ve hiçbir şekilde daha önce ev sahibi olamamış hemşehrilerimizin konut ihtiyacını karşılayacak son derece nitelikli konutlar TOKİ tarafından üretiliyor. Ardıçlı bölgesinde toplamda 5 bin konutluk projenin ilk etabı tamamlandı ve hemşehrilerimiz burada ikamet etmeye başladı. Bin konut civarındaki ilk etap konutların bulunduğu bölgede camimiz hizmete başladı. Okul inşaatı TOKİ tarafından yapılıyor. Selçuklu Belediyesi olarak biz de bölgenin ihtiyacı olan pazar alanının hızlı bir şekilde organizasyonunu yaptık ve bölgenin şu anda açık pazar olarak da olsa kullanabileceği bir pazar oluşmuş oldu. Yine Büyükşehir Belediyemiz tarafından sosyal tesis anlamında bölgenin ihtiyacı olan tesisin projelendirme çalışmaları devam ediyor. Selçuklu Belediyesi olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte organize olarak mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan bir yerde, bölgenin ihtiyacını karşılayabilecek şekilde hem Aile Sağlığı Merkezi hem de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve aynı zamanda Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi şeklinde birimlerin bulunduğu, toplamda 975 metrekarelik inşaat alanına sahip bir binayı inşallah hızlı bir şekilde tamamlayarak hizmete sunacağız. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda ne yapmamız gerekiyorsa en hızlı şekilde çalışmaları yapmanın çabası, gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ilçe genelinde yaptığımız hizmetlerle birlikte inşallah bu bölgede de önümüzdeki dönemde yeni hizmetleri ortaya koymuş olacağız. Tekrar burada emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve hızlı bir şekilde inşaatını tamamlayarak hizmete alacağımız Aile Sağlığı Merkezimizin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

El birliği ile Konya’yı geleceğe taşıdıklarını ifade eden Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da, “Konyamızda sağlık alanında gerçekten güzel bir dönem yaşıyoruz. Bakanlığımız, belediyelerimiz ve hayırseverlerimizle birlikte çok güzel eserlere imza atıyoruz. Selçuklu Belediyemiz sağlık yatırımlarında İl Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli olarak en çok yardımcı olan belediyemiz. Gerek arsa temini, gerek bina yapımında ve binaların çeşitliliği anlamında her zaman yanımızda. Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonları gibi sağlık tesislerinin hepsinde bize yardımcı oluyorlar. Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Burada 5 birimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olacak. Vatandaşlarımıza, ilimize hayırlı olsun. El birliği ile Konyamızı her alanda en üst seviyeye çıkarma gayretlerinden ötürü başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından imza protokolü yapıldı.