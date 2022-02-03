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Ar-Ge merkezleri, Konya’nın gelecek vizyonunu şekillendirecek

Konya’da düzenlenen SANTEK (Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu) toplantıları kapsamında, Konya’daki Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunan sanayiciler ile akademisyenler bir araya geldi.

KONYA 03.02.2022, 16:34
Ar-Ge merkezleri, Konya’nın gelecek vizyonunu şekillendirecek

Konya’da düzenlenen SANTEK (Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu) toplantıları kapsamında, Konya’daki Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunan sanayiciler ile akademisyenler bir araya geldi.

Toplantıda Konya’daki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri dile getirilirken, şehrin gelecek vizyonunu şekillendirecek iş birlikleri de istişare edildi. Toplantının açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Anadolu Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Ortak İletişim ve İşbirliği Ağı Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Ar-Ge merkezleri arasında birliktelik sağlayarak, sorunlara çözüm önerisi getirmek için çalıştıklarını söyledi. Ar-Ge ve tasarım merkezlerinden birinin çıktısının diğerinin girdisi olabileceğine dikkat çeken Büyükhelvacıgil, “Bu bir nimet aslında. O yüzden aramızdaki birlikteliği artırmamız gerekiyor. Bu kapsamda önce şehrimizdeki ve Karaman’daki Ar-Ge merkezlerimiz ile bir araya gelmeyi, daha sonra da Türkiye genelindeki Ar-Ge merkezlerini bu oluşuma dahil etmeyi istiyoruz. Ar-Ge merkezlerinin kurumsal kimliğe büründüğü, devletimizin sorunlarımızı ve taleplerimizi tek elden dinlediği tarzda bir yapının içinde olmayı istiyoruz. Biz Ar-ge ve tasarım merkezlerinin Konya’mızın ve ülkemizin geleceğinde vizyon belirleyen, önemli bir rol üstleneceğinden eminiz” şeklinde konuştu.

“Ar-Ge merkezlerinden gelen taleplerle, uygulamalarda revizeler yapılıyor”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Dairesi Başkanı Alper Kahramanca da, Ar-Ge kültürünün, Türkiye’nin Afro-Avrasya’nın orta-yüksek teknoloji ürünlerde üretim üssü olması hedefiyle ortaya çıktığını söyledi. Bu hedefin, Ar-Ge ve tasarım merkezleri gibi nitelikli projelerin ve nitelikli personelin olduğu, ciddi çıktıların üretildiği merkezlerle sağlanacağına dikkat çeken Kahramanca, “Ar-Ge merkezlerinin kurulması süreci ilk başladığında, sizlerden gelen taleplerle bazı uygulamalar revize edildi. O yüzden ben bu ve benzeri platformları önemsiyorum. Sizlerin buradaki görüşlerinizi dinlemek, sorularınızı yanıtlamak ve süreci nasıl iyileştirebiliriz, mevzuatımıza nasıl revizyon yapabiliriz diye bunlardan kendimize notlar çıkarmayı arzu ediyorum” dedi.

“Ar-Ge merkezlerinin sürdürülebilir olması gerekiyor”

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı ise, Konya’nın sanayi konusunda birçok alanda ilk 5’te yer aldığını ancak Ar-Ge merkezleri sıralamasında gerilerde olduğunu dile getirdi. Konarılı, “Ar-Ge merkezleri sayısında Türkiye genelinde 10. sıradayız. Ar-Ge merkezlerimizi hep birlikte daha sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için biz de çalışmalar yapıyoruz. Sürdürülebilirliğin önündeki engeller neler, bunları nasıl aşarız, bunları bugün burada konuşacağız. Verimli bir toplantı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Ar-Ge merkezleri teknolojik gelişimde dışa bağımlılığı önlüyor”

Innopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı da, ekonomik büyümenin sağlanması için teknolojik inovasyon yapılması gerektiğini ve bunun da bir ekosistem ile oluşturulabileceğini aktardı. Türkiye’nin son 15-20 yıl içerisinde Ar-Ge merkezlerinin ve teknoparkların kurulmasıyla ciddi gelişmeler kaydettiğini dile getiren Botsalı, şunları söyledi: “Ar-Ge merkezlerinin çok önemli bir rolü var. Devletimiz de Ar-Ge merkezlerine destek veriyor. Şu anda, Ar-Ge merkezlerinin oluşturduğu yeni ürünler ve çıktılar ile ihracat ataklarını yapabiliyoruz. Türkiye, bu merkezler sayesinde, teknolojik gelişimde dışa bağımlığı önlemede ve savunma sanayide bunun meyvelerini toplamaya başladı. Bu yüzden biz de, bölgesel inovasyon ekosistemi içerisinde Ar-Ge merkezlerinin desteklenmesini çok önemli buluyor ve Innopark olarak, her türlü desteği veriyoruz. Bizden ne tür hizmet talebiniz olursa biz her zaman hazırız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Anadolu Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Ortak İletişim ve İşbirliği Ağı Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Dairesi Başkanı Alper Kahramanca moderatörlüğünde Ar-Ge merkezlerinin temsilcileri ve akademisyenler Ar-Ge merkezlerinin sorunlarını ve yapılabilecek çalışmaları dile getirdi.

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