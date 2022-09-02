AÖF’nin sınavsız ‘İkinci Üniversite’ kayıtları devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından sunulan ‘İkinci Üniversite’ programlarına giriş, sınavsız başvuru ve kayıt işlemleri 17 Ekim gününe kadar çevrimiçi ortamda yapılmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, ikinci üniversitei kayıtlarının devam ettiği belirtilerek, “İkinci üniversite çerçevesinde herhangi bir önlisans programına kayıt veya mezun olanlar bu çerçevedeki önlisans programlarından birine, herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar ise yine ikinci üniversite çerçevesinde yer alan önlisans ve lisans programlardan birine giriş sınavı olmaksızın kayıt yaptırabiliyor. Basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Anadolum e-kampüs Öğrenme Yönetim Sistemiyle öğrencilerine diledikleri yerde, zamanda ve cihazlarda öğrenmelerini sürdürme olanağı tanıyor. Öğrenciler; cep telefonu, tablet ya da bilgisayarla e-kampüs platformunda; video, örnek soru, PDF, canlı ders gibi farklı öğrenme malzemeleriyle kendi öğrenme tarzında ve hızında derslerine hazırlanabiliyor. İkinci üniversite programlarına çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemleri ile bilgilendirmelere ‘ikinciuniversite.anadolu.edu.tr’ web adresinden erişilebilir” dedi.