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Antalya’daki Akşehirlilerle sıla buluşması

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin başlattığı "Sıla Buluşmaları" programının ilkinde Antalya’da yaşayan Akşehirlilerle buluşuldu.

KONYA 28.03.2022, 16:59
Antalya’daki Akşehirlilerle sıla buluşması

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin başlattığı "Sıla Buluşmaları" programının ilkinde Antalya’da yaşayan Akşehirlilerle buluşuldu.

Antalya Kepez Belediyesi Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve gönülleri birleştirmek, hasbihal etme, hasret giderme amacıyla yapılan etkinlik yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte Akşehir Belediyesi tarafından katılımcılara Akşehir’in coğrafi işaretli lezzeti olan Akşehir Herse’si de ikram edildi.

Programda konuşan Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi işbirliği ile güzel bir sıla buluşmasını gerçekleştirdiklerini belirterek, " Akşehir Belediyesi zaten bizim ilk kardeş belediyemizdir. Başkanımızda bizim için çok değerlidir ve kıymetlidir. Akşehir zaten medeniyetimizin en önemli merkezlerinden birisidir. Konya’nın hangi ilçesine giderseniz gidin. İki hakikat sizi karşılar birincisi Tarih, işte o köklü Türk tarihinin uzantıları, izleri, yapıları onları görürsünüz. İkincisi de Konya’nın bütün ilçelerinde göreceğimiz en önemli şey manevi önderlerin o şehirleri bıraktığı silinmez izlerdir. Akşehir denilince bizimde aklımıza ‘Nasreddin Hoca’ geliyor. Hoca rahmetliyi de rahmetle bir kez daha anıyoruz. Hani bir tartışma vardır. Doyduğun yer mi senin? yoksa Doğduğun yer mi senindir diye aslında ikisi de bizimdir. Kepez’e gelen Konyalı hemşerilerimizi ve sevgili Akşehirlileri Antalya’da yaşayanları asla yalnız bırakmak istemiyoruz. Burada da onlara kendi memleketlerinde ki, bu güzel ortamı sağlamayı çok çok arzu ediyoruz. Akşehir’i de bölgemizde en güzel şekilde yaşatmaya gayret ediyoruz. Belki de Türkiye’nin alanında en başarılı örneklerinden olan Okul öncesi eğitim kurumlarımızdan Belediye Kreşlerimizin ismi Nasreddin Hocamızın ismiyle tesviye edilmiştir. İnşallah bundan sonraki süreçte ‘Nasreddin Hoca’ şubelerini yenisi gelecek bir önceki gelişinizde 3 Şubemiz vardı. Şimdi 5’e çıkardık. Bu senenin sonuna kadar bir tane yeni kreşimiz gelecek inşallah böylelikle Nasreddin Hocamızın da ismini, hatırasını anlatacağız. Konya’nın hatırasını anlattığımız birçok şey var. Konyalılarda, Akşehirlilerde bizim canımız ciğerimizdir. Akşehir Belediye Başkanımız Salih Bey sağ olsun oda ikramlarıyla, zarafetiyle, Ramazan öncesi son Pazar gününün Sabah Kahvaltısını bu güzel dost buluşmasını bizimle gerçekleştirdi. Tabi yemek bahane birlikte olmak şahane, herkesin yiyecek yemeği de var, içecek suyu da var, Allah’ımıza çok şükür. Ama bu ortamların tesis etmek, kardeşliğimizi derinleştirmek, birbirimize olan dostluğumuzu pekiştirmek bunlar anlamlı şeylerdir” diye konuştu.

“Sıla buluşmalarıyla gönülleri birleştirdik”

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya “Sıla Buluşmaları” ismiyle düzenledikleri ilk etkinliği Antalya’da gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Davetimize teşrif ettiniz. Öncelikle Tuncay Kesimoğlu kardeşimize bu vesile ile yapılan kongrelerinde tekrar yeniden güven tazelediği için kendilerine ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum. Akşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi ve Antalya Akşehir’i Sevenler Derneği’nin (AKSEVDER) organizasyonu ve bizim arkadaşlarımızın gayretleriyle bu buluşmayı burada gerçekleştirmenin mutluğunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli şeklinde devam ettirmeyi planlıyoruz. Buraya ayrıcalık ve öncelik tanıyarak sıla buluşmalarımızla gönülleri birleştirmek istedik. Bu kardeşliğimiz Kepez’den sonra Selçuklu Belediyesiyle devam edecek. Sonrasında Beypazarı’yla da cumbalı evlerimizle birlikte ortak yönümüzün olması sebebiyle Beypazarı Belediyemizle ve akabinde de Nahcivan Belediyesiyle de Nahcivan-i Hazretlerimizin 1498 tarihinde Tebriz’den ayrılarak Anadolu’ya gelip Akşehir’e yerleşmesi sebebiyle ortak yönümüz olması münasebetiyle devam edecek. Böylece kardeşliğimizi Uluslararası nitelikte de sürdüreceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye bir tablo hediye etti.

Antalya’daki Sıla Buluşmaları etkinliğine Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Akşehir’i Sevenler Derneği Başkanı Tuncay Kesimoğlu, Antalya Konyalılar Derneği Başkanı Süleyman Üre, Antalya Yörükler Derneği Başkan Vekili Hasan Coşan, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bora Günder’i, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı, Akşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Derneklerin Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda Akşehirli misafir katıldı.

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