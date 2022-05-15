Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kulu otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acil vakaya çıkan ambulansla Ankara’dan Konya istikametine seyir halinde olan N.Y.’nin (47) kullandığı 42 M 3113 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine başka bir ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüsü ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.