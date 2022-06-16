Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir’de bulunan ve kalp ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine müracaat eden O.Y.’nin burada yapılan kontrollerinde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Durumu ciddi olan hasta ilk müdahalesinin ardından ilçedeki Eti Alüminyum A.Ş’nin bahçesine inen hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.