Altunyaldız: "17 Aralık’ta Konya ve ülkemiz çok stratejik bir yatırıma merhaba diyecek"

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın ülkemizin nitelikli ve katma değerli üretiminin en önemli merkezlerinden birisi konumuna erişecek olan ve 1,5 milyon metrekarelik alana kurulu Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi’nin en stratejik yatırımlarından birisi olduğunu söyledi.

Altunyaldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla açılışı için 17 Aralık 2020 tarihi belirlenen Konya ASELSAN Silah Sistemleri (AKSS) Fabrikası’nı ziyaret etti. Ziyarette Altunyaldız’a Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ve Konya Savunma Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu eşlik ederken, heyet AKSS Fabrika Genel Müdürü Bülent Işık’tan fabrikada yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Fabrikadaki son çalışmaları değerlendiren Ziya Altunyaldız, salgın döneminin zorluklarına rağmen fabrikanın açılışa hazır olduğunu ifade etti. Ziya Altunyaldız, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın ülkemizin nitelikli ve katma değerli üretiminin en önemli merkezlerinden birisi konumuna erişecek olan ve 1,5 milyon metrekarelik alana kurulu Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi’nin en stratejik yatırımlarından birisi olduğunun altını çizerek, "Toplamda 500 milyon TL’lik yatırımın ürünü olan fabrikanın ortaya çıkaracağı nitelikli üretim ekosistemiyle birlikte Konya ülkemizin yüksek katma değerli üretim geleceğinde büyük rol oynayacak. Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla daha önce de belirlendiği gibi 17 Aralık tarihinde şehrimiz ve ülkemiz çok stratejik bir yatırıma merhaba diyecek. Gerek tasarlanışı gerekse de yapımı ile bir model yatırım olan Konya Silah Sistemleri Fabrikası, ASELSAN’ın teknik ve operasyonel tecrübesi ve kabiliyetiyle beraber inanıyorum ki kısa zamanda savunma sanayiimizin yeni nesil üretiminde göz dolduracak. Toplam 63 bin 300 metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, 820 mühendislik ve tasarım alanında görev yapan personel ve 400 teknisyenle birlikte bin 200 nitelikli personele istihdam sağlayacak” dedi.