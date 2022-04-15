Altınapa Barajı tamamen doldu, savaklama yapıldı

Konya’da Altınapa Barajı’nda doluluk düzeyinin maksimum seviyeye ulaşması nedeniyle, Selbasan Deresi’ne doğru savaklama gerçekleştirildi. Suyun yönünü değiştirme anlamında kullanılan savaklama çerçevesinde vatandaşların mağdur olmaması için Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü bölgede oturan vatandaşlara gerekli uyarı ve bilgilendirmeleri yaptı.

Konya’nın bu yıl bereketli bir kış geçirmesi, baraj doluluk oranlarına da yansıdı. Su seviyesi yüzde yüzü bulan Altınapa Barajı, kritik eşik değerlere ulaştığından savaklama gerçekleştirildi. Oluşabilecek taşkın sularının baraj gövdesine ve yamaçlara zarar vermesini önlemek amacıyla baraj haznesindeki fazla suyun yönünü değiştirmek anlamında kullanılan savaklama, baraj dip savağı şeklinde gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Konya’da kış yağışları hepimizi sevindirdi. Bu yıl son yılların en bereketli yağışını aldık. Konya’da yeraltı ve yer üstü su kaynakları yükseldi. Buna paralel olarak doluluk oranı Altınapa Barajı’nda da maksimum seviyeye ulaştı. Fazla gelen su, Selbasan Deresi’ne doğru bırakıldı. 5 bin 660 litre/saniye debili su girişi olan Altınapa Barajı’nda su hacmi, 25 milyon 76 bin metreküp oranında. Barajdan, tam kapasite çalıştırılan Akyokuş Su Arıtma Tesisi’ne 100 bin metreküp/gün su alınıyor. Barajın doluluk oranları maksimum seviyeye ulaştığından, giren su ile alınan suyun dengelenerek fazlası Selbasan Deresi’ne bırakılıyor” ifadeleri yer aldı.