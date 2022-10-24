Altın Emlak Konya temsilciliği açıldı

Türkiye genelinde faaliyet gösteren Altın Emlak’ın Konya temsilciliği açıldı.

Türkiye genelinde 30 ilde 120’yi aşkın temsilciliği ile faaliyet gösteren Altın Emlak’ın Konya temsilciliği açıldı. Açılış konuşması gerçekleştiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Farklı illerimizde nitelikli girişimcilerimiz ile büyümeye devam ediyoruz. Gelişmiş sistem altyapımız, çeyrek asırlık know-how tecrübemiz ile sektörün hızlı büyüyen emlak markasıyız. Temsilciliğimiz müşterilerine profesyonel kadrosu ile teknoloji merkezli nitelikli hizmetler sunmak için hazır” dedi.

Konya Altın Emlak Temsilcisi Mehmet Adak ise “Türkiye genelinde faaliyet gösteren, sektörün öncü markasını şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ofisimizde mülk yönetiminden, özel yatırım danışmanlığına kadar birçok farklı pazarlama hizmeti sunuyoruz. Geniş portföy ağımız, profesyonel kadromuz ile şehrimizde gayrimenkul pazarlamasında fark oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.