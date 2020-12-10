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Akşehir’in kültürel ve tarihi değerleri turizme kazandırılacak

Ünlü Turizmci Cem Kınay ile eşi film yapımcısı, gazeteci Elif Dağdeviren, Konya’nın Akşehir ilçesine gelerek çeşitli incelemelerde bulundu.

KONYA 10.12.2020, 15:30
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Akşehir’in kültürel ve tarihi değerleri turizme kazandırılacak

Ünlü Turizmci Cem Kınay ile eşi film yapımcısı, gazeteci Elif Dağdeviren, Konya’nın Akşehir ilçesine gelerek çeşitli incelemelerde bulundu.

Akşehir Belediyesi’ne gelerek Belediye Başkanı Salih Akkaya ile ilçede turizm potansiyelini artırmak amaçlı bir toplantı yapan çift, daha sonra bazı tarihi ve kültürel alanları gezdi. Tarihi evlerin bulunduğu sokaklar, tarihi kilise ve yukarı hamamda incelemelerde buluna çiftin gezisine, Başkan Akkaya’nın belediye yetkilileri de eşlik etti.

İlçenin muhteşem ve otantik tarihi değerlere sahip olduğunu belirten çift, Akşehir’in turizme kazandırılması gereken önemli bir kent olduğuna vurgu yaptı. Kınay ve Dağdeviren çifti, en kısa zamanda tekrar ilçeye gelerek bu kültürel ve tarihi değerlerin turizme kazandırılması için Akşehir Belediyesi öncülüğünde çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.
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