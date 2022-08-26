Akşehir’den Zafere temsili yürüyüş Şuhut’ta tamamlandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde Büyük Taarruz emrinin verildiği 24 Ağustos tarihinde kutlanan Akşehir Onur Günü etkinlikleri çerçevesinde 24 Ağustos’ta Akşehir’den dualarla uğurlanan kafile Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine ulaştı.

‘Akşehir’den Zafere’ isimli yürüyüş etkinliğinde Akşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan, Akşehir Belediyesi Mehter Grubu, gaziler, atlı süvariler ve gençler yer aldı. Akşehir’den Afyonkarahisar’a yapılan yürüyüş etkinliği Şuhut ilçesinde son buldu. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akşehir heyeti vatandaşlardan da ilgi gördü. Akşehir Belediyesi Mehter Grubu da Şuhut cadde ve sokaklarında bir gösteri sundu.

Akşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın selamını ileterek günün anısına bir plaket takdim etti. Akşehir Batı Cephesi Karargahı’ndan Şuhut’a gelen heyeti gurur ve mutlulukla karşıladıklarını belirten Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, bu yürüyüşün yüz yıl önceki milli mücadele ateşinin daha da kuvvetlenmesine destek sağladığını belirtti.

Akşehir heyeti Şuhut’ta gerçekleştirilen Büyük Taarruz’un 100. yıl etkinliklerine katılarak Akşehir’e geri döndü.