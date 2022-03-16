"Akşehir’den Dünya Markası Çıkar" konulu konferans düzenlendi

Konya’nın Akşehir ilçesinde "Akşehir’den Dünya Markası Çıkar" konulu konferans gerçekleştirildi.

Akşehir Belediyesi ile Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleri, Selçuk Üniversitesi Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Akşehir Meslek Yüksek Okulu, Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Yunak Meslek Yüksek Okulu’nun katkılarıyla Marka Danışmanı Özel Oytun Türkoğlu tarafından bir konferans verildi.

Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve ‘Akşehir’den Dünya Markası Çıkar’ konulu konferansta bir açılış konuşması yapan Yunak Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş, Akşehir’in bir marka şehir olduğunu ve bu marka şehirde üniversite öğrenimi gören öğrencilerinde marka şehirde okuyan marka öğrenciler olduğunu kaydetti.

Konferansına katılımcılara sorular sorarak başlayan ve onların tercihleri doğrultusunda konuşmasına yön veren Marka Danışmanı Özel Oytun Türkoğlu, markalaşmanın önemine dikkat çekerek, ne iş yapılırsa yapılsın insanın işinden zevk alarak ve eğlenerek yapması gerektiğini söyledi. Mesleki tecrübelerini ve başarı hikayelerini paylaşan Türkoğlu, beş kişinin önünde konuşamamaktan bin kişinin önünde konuşmaya varan ve yeni işlere dönüşen hayat yolculuğunun maceralarını eğlenceli bir dille anlattı.

Programın sonunda Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yaşar Özden tarafından Marka Danışmanı Özel Oytun Türkoğlu’na birer plaket takdim edildi. Konferans sonrasında Marka Danışmanı Özel Oytun Türkoğlu, katılımcılara kültür merkezi fuaye salonunda kitaplarını imzaladı. Konferansa; Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Selçuk Üniversitesi Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Uğur Arslan, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yaşar Özden, Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yunak Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş, bazı kamu kurum müdürleri, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.