Akşehir’den depremzedelere 2 kamyon yardım

Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği deprem nedeniyle Konya’nın Akşehir İlçe Müftülüğünün organizasyonuyla vatandaşların katkılarıyla toplanan yardımlar 2 kamyonla deprem felaketi yaşayan bölgeye gönderildi.

Depremzedelere gönderilen yardım kamyonları münasebetiyle Cuma namazı sonrasında Akşehir Yunus Emre Cami önünde bir uğurlama töreni gerçekleştirildi. Uğurlama törenine Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuranı kerim tilavetinin ardından Müftü Müjdeci tarafından dua edildi. Depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri dolu 2 kamyon katılımcıların tekbirleri ve duaları ile deprem bölgesine uğurlandı.