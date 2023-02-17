Akşehir’deki depremzedeler için beyaz eşya ve mobilya yardımı

Konya’nın Akşehir ilçesindeki Akşehir Birlik Platformu tarafından; Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve ilçeye gelerek evlere yerleştirilen depremzedelere verilmek üzere beyaz eşya ve mobilya yardımları için çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede evlerinde ihtiyaç fazlası ve kullanılabilir durumda olan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, dörtlü ocak, televizyon, büyük tüp ya da piknik tüpü, ısıtıcı, koltuk takımı, yatak, kanepe, sandalye, halı, kilim battaniye, muhtelif mutfak eşyası gibi bir evin ihtiyacı olabilecek malzemeleri bulunan vatandaşlar depremzedelerin evlerinde kullanması için bağışta bulunabilecekler. İsteyen vatandaşlar sıfır eşyada bağışlayabilecek. Akşehir Belediyesinin 444 9 153 nolu telefonunu arayıp ellerindeki eşyalar hakkında bilgi veren vatandaşların bağışladığı eşyalar belediye ekipleri tarafından alınarak depremzedelerin ev eşyası ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilçede evlere yerleştirilen ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırılacak.

“Yaraları hep birlikte saralım”

Yardım kampanyasına destek olan ve olmak isteyen Akşehirli hemşehrilerine çağrıda bulunan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Deprem olduğu günden bu yana hem devletimiz hem de tüm milletimiz el ele, birlik ve beraberli içerisinde depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için var gücüyle çalışmaktadır. Akşehir Birlik Platformu olarak Akşehir Belediyemiz başta olmak üzere bizlerde her türlü imkânlarımızı seferber ederek depremzede vatandaşlarımızın yaralarına bir nebze merhem olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizden kullanılabilir durumdaki ikinci el eşyalarını veya sıfır eşya bağışlamak isteyenlerin eşyalarını belediyemize ulaşmaları halinde evlerinden alıp, şehrimizdeki depremzede vatandaşlarımızın evlerine ulaştırıyoruz. Bu konuda hemşehrilerimizin ilgi ve desteklerini bekliyor ve gelin yaraları hep birlikte saralım diyoruz” şeklinde konuştu.