Akşehir’de zabıta ekipleri orman yangınını önledi

Konya’nın Akşehir ilçesinde GSM vericilerine bağlanan jeneratör alev alarak yanmaya başladı. Zabıtanın zamanında müdahalesiyle jeneratör söndürülürken, alevlerin de ormanlık alana sıçraması önlenmiş oldu.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir ilçesinde Hıdırlık yakınlarında geçtiğimiz gün yapılan elektrik kesintisi sırasında GSM vericilerine bağlanan jeneratör bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. GSM vericilerine bağlanan jeneratörün yandığı yönünde Akşehir Belediyesine ihbarda bulunulması üzerine bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi. Araçlarında bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden zabıta, yangının söndürürken alevlerin de ormanlık alana sıçramasının önüne geçti.