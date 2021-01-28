Akşehir’de yüksek mahallelerde yol açma çalışmaları sürüyor

Konya’nın Akşehir ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle Akşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol açma çalışmaları yapıldı.

İlçe merkezinde yoğun olarak hissedilmese de özellikle yüksek dış mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yapılan çalışmalarda, yollar iş makineleri yardımıyla temizlerken, tuzlama ve kumlama çalışmaları da yapıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Şehrimizde dün akşam saatlerinde başlayan beyaz bereket, özellikle dış mahallelerimizden olan Cankurtaran ve Çimendere mevkiinde etkili oldu. Akşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz dün gece boyu ve sabah greyder, kepçe, kar kürüyücü gibi araçlarla yol açma çalışması yaparak ara arterler de dahil olmak üzere şehrimiz genelindeki tüm yolları açmıştır. Ekiplerimiz tüm olası olumsuz hava şartlarına karşı hazır bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir” dedi.