Akşehir’de yollar asfaltlanıyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Konya Büyükşehir ve Akşehir Belediyesi tarafından başlatılan sıcak asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir’de yoğun yatırımların ve çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, “Şu anda Adnan Menderes Bulvarı’ndayız. Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi olarak planladığımız bu sıcak asfalt çalışmamızda inşallah yarın itibariyle bu yoldaki çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Bu bulvarımızda Aqua Park bölümüne kadar olan bölüm kilitli taş, diğer kısım ise sathi kaplamaydı. Sathi kaplama bölümü yıllarca kullanılmış ve bozulmuştu. Bu yol; mahrukatçılarımıza, esnaflarımıza ve buradaki ikametgah sahiplerimize hizmet ediyor Ben bu noktada her zaman olduğu gibi bizlere destek verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Beyefendiye teşekkür ediyorum. Buradaki çalışmaların ardından Uzun Sokak’ta asfalt çalışmalarımız devam edecek. Orada KOSKİ idaremizce içme suyu alt yapısı yenilendi. Şimdi Akşehir Belediyesi ekiplerimizce orada temel malzeme serimi çalışmaları sürüyor. Adnan Menderes Bulvarı’nın ardından bu sokağımızda sıcak asfalt çalışmaları başlayacak. Görüldüğü gibi Akşehirimizin her yerinde bir faaliyet devam ediyor. Hayvan Barınağı çalışması bir taraftan, bir taraftan restorasyon çalışmaları, bir taraftan yüz yıllık içme suyu borularının yenilenmesi ve rehabilitesi çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalarımız bittiğinde sıcak asfalt çalışmalarımızla beraber Akşehirimizde çok daha konforlu, kaliteli bir ulaşım imkanı oluşmuş olacak. Bu alt yapı çalışmaları ve sonrasında yapılan sıcak asfalt çalışmalarında birazcık zahmet oluyor. Bu zahmetler katlanmaları noktasında hemşehrilerime ricada bulunuyorum. Bu zahmetin arkasına inşallah çok güzel bir ferah, konfor gelmiş olacak diyor, çalışmaların hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Öte yandan, Başkan Akkaya, Perşembe günleri kurulan halk pazarını gezerek pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar ile bir araya geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi işbirliği ile üzeri kapatılan Pazar yerinde yaklaşık bir aydır faaliyet gösteren satıcılar ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Akkaya, onların istek ve taleplerini dinleyip, alışverişte yaptı.