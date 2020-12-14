banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Piyasalarda yıl sonu rallisi
Piyasalarda yıl sonu rallisi
2021 yılına yaklaşırken, e-defter’de mükellefleri neler bekliyor?
2021 yılına yaklaşırken, e-defter’de mükellefleri neler bekliyor?
Altın yatırımcıları dikkat!
Altın yatırımcıları dikkat!
Galatasaray'ın kupa serüveni başlıyor
Galatasaray'ın kupa serüveni başlıyor

Akşehir’de yeni otogar inşaatı hızla yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım programı kapsamında Akşehir ilçesinde yapımına başlanılan yeni otogar inşaatı devam ediyor.

KONYA 14.12.2020, 13:00
1
Akşehir’de yeni otogar inşaatı hızla yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım programı kapsamında Akşehir ilçesinde yapımına başlanılan yeni otogar inşaatı devam ediyor.

Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz ile Belediye Başkanı Salih Akkaya, yeni otogar inşaat alanına giderek inşaat firması yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 10 bin metrekarelik bir alanda 2 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip ve 12 perondan oluşacak yeni otogarın modern bir tesis olacağını söyleyen Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, “Kısa bir süre önce temeli atılan yeni otogarın inşaatının çok hızlı bir şekilde devam etmekte olduğunu memnuniyetle gözlemledik. Aldığımız bilgilere göre kısa bir süre içerisinde bahar aylarında inşaatın tamamlanacağını öğrendik. Yeni otogarımız Akşehir’e yeni bir hareketlilik, yeni bir ivme getirecek, Akşehir’in buna ihtiyacı vardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni otogar inşaatının Büyükşehir Belediyesinin yatırım programı kapsamında devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Salih Akkaya, “10 bin metrekarelik bir alan üzerinde 2 bin 500 metrekarelik bir inşaat alanına sahip bir tesis. Yaklaşık 7 Milyon liralık bir maliyet söz konusu. 12 perondan oluşuyor. Akşehirimize güzel hizmet vermesi noktasında önemli bir yatırım. Mevcut otogarımız artık işlevini yitirmişti, yer yer oturmalar vardı. Akşehir’in birinci derece deprem bölgesi olduğu düşünülürse otogarımızın yenilenmesi kaçınılmazdı ve çok acil bir konuydu. Büyükşehir yasası ile bu ulaştırma ve otogar hizmetleri büyükşehir belediyesine verildiği için, Büyükşehir Belediyemiz projesini yaptırdı, programına aldı ve şu anda inşaatımız devam ediyor. Bahar aylarında da inşallah inşaat bitecek, çevre düzenlemesi ile Akşehir Belediyemize düşen yol bölümlerinin bağlanmasıyla hizmete başlamış olacak. Yanında bulunan yaklaşık 3 bin, 3 bin 500 metrekarelik bir parselimiz de belediyemize ait bir petrol alanı. Orası içinde önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız. Oradaki petrol alanımızla beraber ulaştırma sektöründeki otobüs firmalarımıza ve halkımıza güzel hizmetler verilmiş olacak. Ben bu vesileyle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu yatırımları Akşehir’le buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm Büyükşehir ve Akşehir Belediyesi personelimize ve müteahhit firmamıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
12°
orta şiddetli yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 11 13
16. Gençlerbirliği 11 11
17. Sivasspor 10 10
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. Samsunspor 13 21
8. Bursaspor 14 20
9. İstanbulspor 11 18
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 12 14
13. Boluspor 13 13
14. Ümraniye 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11