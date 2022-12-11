Akşehir’de yatırımlar yerinde incelendi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya; Akşehir Belediyesinin 2019-2022 yılları arasında yaptığı ve devam eden yatırımlarını yerinde göstermek ve anlatmak amaçlı olarak belediye meclis üyeleri ile basın mensuplarına bir gezi programı düzenledi.

Gezi çerçevesinde ilk olarak Akşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde hizmete sunulan Akşehir Kültür Merkezi üzerindeki Dönemeç Kitap Kafe ziyaret edildi. Kafe hakkında katılımcılara bilgi veren Başkan Akkaya, kitap kafeye gelen öğrenci ve gençlerle de sohbet etti. Gezinin ikinci durağında Akşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan Nasreddin Hoca Bellek Merkezine geçen heyet, buradaki çalışmaları da yerinde inceledi. Nasreddin Hoca Bellek Merkezi’nde Nasreddin Hoca’ya ait yurt içi ve yurt dışındaki tüm yazılı, basılı ve dijital ortamdaki serlerin birer nüshasının bulunacağını söyleyen Başkan Akkaya, bu merkezin Nasreddin Hoca ile ilgili araştırma yapacak tüm herkesin faydalanabileceği önemli bir nokta olacağını kaydetti.

Akşehir Belediyesi tarafından yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları çalışmaları çerçevesinde restore edilen tarihi Akşehir evlerinin bulunduğu sokakları ziyaret eden heyeti daha sonra Akşehir Belediyesi tarafından restore edilerek içerisinde hiperrealistik silikon heykellerle Nasreddin Hoca Fıkralarının canlandırıldığı Nasreddin Hoca Evi’ni ziyaret etti. Tarihi Kilise, papaz evi ve tarih yukarı hamamda yapılan restorasyonları yerinde inceleyen heyet daha sonra Akşehir Belediye Sağlıklı Yaşam Merkezi içerinde faaliyetlerini sürdüren Genç AKSES Merkezi’ni (Genç Akşehir Kültür, Sanat, Eğitim ve Spor Merkezi) ziyaret etti. Akşehir Belediyesi tarafından Engili, Gedil, Gölçayır, Ilıcak, Kuruçay, Kozağaç, Gözpınarı, Yaylabelen, Reis ve Altuntaş Mahallelerine 1 adet kapalı 9 adet açık olmak üzere toplam 10 adet, 20x40 m boyutlarında yapılan Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahalarından biri olan Kuruçay Mahallesi’ndeki sentetik çim halı sahayı ziyaret eden heyet, buradaki ziyaretin ardından Akşehir Belediyesi tarafından inşaat çalışmaları devam eden ve yüzde sekseni tamamlanmış durumda olan Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni gezdi. Başkan Akkaya ve beraberindekiler son olarak Hıdırlık Mesire alanının altındaki 12 bin metre alan üzerine içerisinde çocuk oyun alanları, kamelyalar, spor alanları, yürüyüş parkurları ve otopark bulunan Selçuklu Parkı’nın ikinci etabını ziyaret etti.

Yapılan yatırım inceleme gezisinde Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük ile Temizlik İşleri Müdürü Orhan Uyar tarafından da katılımcılara yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler aktarıldı. Akşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve basın mensupları ile birlikte son üç buçuk yıllık Akşehir Belediyesi’nin yaptığı belli başlı yatırım ve hizmetleri yerinde incelediklerini belirten Başkan Akkaya “Son üç buçuk yıllık dönemde 450 milyonluk bir yatırımı değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Büyükşehir Belediyemizin desteğini alarak yaptığımız şehirlerarası otogar ile Perşembe Pazarı dışındaki yatırımlarımızı gezdik. Ben bu hizmetleri yapmamızda karar organımız olarak bizlere destek veren Meclis üyelerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aldığımız kararların büyük bir bölümü ay birliği ile oldu. Akşehir’imizdeki bu tesisler ve yatırımlarda her birinin ayrı ayrı katkıları var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah aynı birlik ve beraberlik içerisinde bu yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Parklarımız, oyun gruplarımız, sentetik çim halı sahalarımız, barınağımız, restorasyon çalışmalarımız, kitap kafemiz, Nasreddin Hoca Bellek Merkezimiz bu yatırımlarımızın belli başlıları. Ben bu yatırım ve hizmetlerin Akşehir’e kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendiye, diğer bakanlarımıza, Konya Valimiz Sayın Vahdettin Özkan Beyefendiye, Konya Milletvekilimiz Sayın Orhan Erdem Beyefendi ve tüm Konya Milletvekillerimize, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Beyefendiye teşekkürlerimi arz ediyorum” diye konuştu.