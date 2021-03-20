Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi elde eden Akşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 26 plakalı bir aracı takibe aldı. Takip sonucunda Kileci Mahallesi Hıdırlık Caddesinde araca operasyon düzenlendi. Operasyonda araçta bulunan sürücü F.A. ile yanında bulunan A. E. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 3 parça halinde 40 gram esrar, 3 parça halinde 5 gram kenevir tohumu, 4 adet ekstazi uyuşturucu hap, 10 adet subokson uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada A.E.’nin evinde 5 gram esrar, F. A.’nın ise evinde 76 gram esrar 7 adet subokson uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. A.E. adli kontrol şartıyla serbest kalırken F.A. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.