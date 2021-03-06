Akşehir’de tütün operasyonu

Konya’nın Akşehir ilçesinde pazar yerinde 2 bin 508 sigara, 6 bin 200 makaron ve 37 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 dinamik denetim tedbirleri kapsamında ilçede kurulan pazarda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetim ve kontrollerde, faturasız ve belgesiz tütün satışı yapan E.A.’dan 912 sigara, 2 bin 600 makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün, M.B.’den 494 sigara, bin 600 makaron ve 10 kilogram kıyılmış tütün, E.A.’dan ise bin sigara, 2 bin makaron ile 12 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.