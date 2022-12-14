Akşehir’de tekstil atık kumbaralarına vatandaşlardan büyük ilgi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ‘gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak’ hedefiyle başlatılan çalışmalar ‘geri dönüşüm’ yelpazesini gün geçtikçe genişletmeye devam ediyor.

Akşehir sınırları içerisinde tekstil/giysi atıklarının toplanması için kumbaraların yerleştirilmesi ve bu atıklarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla çalışmaların yürütülmesi için 7 Temmuz 2022 tarihinde yapmış olduğu ihaleyle yüklenici firmayla sözleşme imzaladı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sıfır Atık Projesi kullanım sonrası ihtiyaç duyulmayan giysi ve ayakkabılar hemşehrilerimiz tarafından tekstil atık kumbaralarına atılarak bu atıklar hem çöpe giderek maliyet oluşturmamakta hem de geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmaktadır. Şehrimizde belli noktalara yerleştirilen tekstil atık kumbaraları değerli hemşehrilerimiz tarafından da ilgi görerek desteklenmekte olup bu güne kadar 9 bin 350 kg tekstil atığı toplanarak geri dönüşüme kazandırılmıştır. Vatandaşlarımızın evlerindeki kullanılmayacak durumda olan tekstil ve ayakkabılarını attıkları tekstil atık kumbaralarını, yüklenici firmamızla gerekli görüşmeleri yaparak sayısını artırmayı planlamaktayız. Akşehir olarak doğaya, çevreye hep beraber sahip çıkalım” dedi.