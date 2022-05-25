Akşehir’de teknoloji bağımlılığına farklı açıdan bakıldı

Konya’nın Akşehir İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde Akşehir Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla düzenlenen ‘Teknoloji Bağımlılığı Farkındalık Etkinliği’ Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte; teknolojiye farklı açıdan bakılarak 0-6 yaş döneminde teknoloji ile nasıl tanışıldığı, hayatın gelecek dönemleri için nasıl bir adım oluşturabileceği incelenirken, bağımlılığa gitmeden evlerde bebeklikten gençlik dönemine kadar yapılabilecek etkinlikler ve uygulanabilecek çözümler konuşuldu. Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, “Birçok anne ve babanın, çocuklarının ekran karşısında geçirdikleri süreyle ilgili bazı şikayetleri bulunmakta. Anne babalar, bir yandan çocuklarının ihtiyaç duydukları bilgiye ve imkanlara kolayca ulaşabilmelerini isterken bir yandan da çocuklarının uygun olmayan sitelere girmelerinden, oyun bağımlısı olmalarından ve internet ortamının çocuğuna verebileceği daha birçok zarardan çekinmektedir” dedi.

Yapılan açılış konuşmasının ardından konuşmacılardan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Yasemin Coşgun “Çocuklar ekranla nasıl tanışıyor ve çocuklarda ekran bağımlılığını önlemek için neler yapılabilir” başlıklı konuşmasını drama ve skeç halinde uygulamalı halde katılımcılara sundu. Psikolog Derya Karakaş ve Psikolog Nadir Kala ise teknoloji bağımlılığı belirtileri, sürecin türleri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Yoğun katılımın olduğu Teknoloji Bağımlılığı Farkındalık Etkinliği’ne Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, İlçe Sağlık Müdürü Muhammet Sait Yalçın, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Müze Müdürü Sevcan Çavdar ile çok sayıda izleyici katıldı.