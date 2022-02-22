Akşehir’de Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu sahnelendi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında ilçeye gelen Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu, ‘Süt Kardeşler’ isimli oyunu Akşehirli tiyatroseverler için sergiledi.

Akşehir Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak seyirciyle buluşan tiyatro oyununa Akşehirliler yoğun ilgi gösterdi. Saatler öncesinden kültür merkezi önüne gelen vatandaşlar kapıların açılmasıyla salonu doldururken, yer kalmaması nedeniyle salondaki koridorlara da oturarak oyunu izlediler. Pakize ve Necdet çiftinin başından geçen olayları, Şemsi’nin, Pakize’nin süt kardeşi kılığında eve gelmesini, Şemsi’nin gerçek süt kardeşi olmamasını, gerçek süt kardeşin de eve gelmesi ile başlayan komik diyalogları anlatan oyun, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Süheyl ve Behzat Uygur’un yanı sıra Emine Ün, Ömer Yılmaz, Nurten İnan, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm gibi isimlerin rol aldığı oyun sonunda, seyirci tarafından ayakta alkışlanan tiyatro grubuna bir plaket takdim eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, güzel bir oyun izlediklerini belirterek tüm tiyatro ekibine teşekkür etti. Pandemi nedeniyle bir süredir bu tür etkinlikler yapamadıklarını dile getiren Başkan Akkaya, bundan sonraki süreçte tiyatro, konferans ve benzeri programlara ağırlık vereceklerini söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de, duayen sanatçı Nejat Uygur’un evlatları olan Süheyl ve Behzat Uygur’a tiyatro oyunu için teşekkür ederek, babalarından gelen sanatçı genlerinin evlatlarına da yansıdığını, güzel bir oyun izlediklerini belirtti.

Akşehir Kültür Merkezi’ndeki oyunu; AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ile çok sayıda vatandaş izledi. Oyun 22 Şubat Salı Akşamı bir kez daha seyirciyle buluşacak.