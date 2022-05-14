Akşehir’de Serdar Tuncer’le muhabbet ve şiir dolu gece

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kitap Fuarı çerçevesinde Akşehir’e gelen şair ve TV Programcısı Serdar Tuncer Akşehirli sevenleriyle buluştu.

Tuncer ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’ndaki fuar alanında hayranlarına kitaplarını imzaladı. Yoğun ilginin olduğu kitap imzalama etkinliğinde stant önünde uzun kuyruklar oluştu. Kitap imzalama etkinliğinin ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile kısa bir şehir turu yapan Serdar Tuncer, Akşehir’in tarihi dokusuna hayran kaldı. Tuncer, tarihi evlerin bulunduğu sokaklar ve Akşehir Nasreddin Hoca Evi’ni gezdi.

Serdar Tuncer, Akşehir Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle de söyleşi gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda düşündüren ve yer yer duygulandıran anlatısı ile gönüllere hitap eden Tuncer söyleşisini şiirleriyle de taçlandırdı. Serdar Tuncer, salonu dolduran Akşehirlilere okuduğu şiirlerle eşsiz bir gece sunarken Akşehir’in güzel insanlarıyla buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve etkinliği düzenleyen herkese teşekkür etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; Serdar Tuncer’i bir kez daha Akşehir’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek güzel söyleşisi için Tuncer’e teşekkür ederek bir plaket takdim etti.