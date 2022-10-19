Akşehir’de Muhtarlar Günü etkinlikleri

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerin ilki Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Buradaki anıta muhtarlar adına Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Üçhüyük Mahallesi Muhtarı Şeraffetin Çiğdem tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Üçhüyük Mahallesi Muhtarı Şeraffetin Çiğdem tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Çiğdem konuşmasında demokrasinin ve milli iradenin ilk kapısı, devletin vatandaşa dokunan ilk elinin muhtarlar olduğunu belirterek, “Vatandaşlarla birebir, teke tek her zaman birlikte olan muhtarlık müessesesidir. Bilhassa kırsal kesimlerde vatandaşımızım devlet kurumu olarak gördüğü ilk kurum muhtarlardır” diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Adem Büyükçanga, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, bazı kamu kurum müdürler ile mahalle muhtarları katıldı.

Belediye Başkanı Salih Akkaya törenin ardından muhtarlarla birlikte parkta çay içip sohbet ederken, muhtarlar daha sonra Kaymakamlık binasına geçerek İlçe Kaymakamı Mehmet Özel’i makamında ziyaret etti.