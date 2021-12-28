Akşehir’de Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tiyatro oyunu

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi; milli şair Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıldönümü münasebetiyle onun hayatını konu alan bir tiyatro oyununu tiyatro severlerle buluşturdu.

Akşehir Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşan oyun gündüz seansında öğrenciler için, akşam seansında ise protokol ve yetişkinler için perde açtı. Yasin Alp tarafından kaleme alınan ve ücretsiz olarak izleyiciyle buluşan oyunda İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif’in yaşam hikayesinden kesitler sunuldu. Usta şairin hiç bilinmeyen yönlerinin, yaşamış olduğu fırtınalı hayattan kesitlerin ve başından geçen enteresan olayların sahnelendiği tek perdelik oyunda Asımın nesli vurgusu da ön plana çıkarıldı.

Yoğun ilgi gören oyun sonunda tiyatro oyuncularını tebrik eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u böyle güzel ve özlü bir anlatımla bir kez daha hatırlattıkları için tiyatro grubuna teşekkür ederek, onlara Osmanlıca ve Türkçe olarak yazılmış İstiklal Marşı tablosu hediye etti.

Tiyatro oyunu çıkışında izlemeye gelen seyircilere de Akşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı tablosu armağan edildi.