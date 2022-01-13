Akşehir’de Meddah Yusuf Duru’ya yoğun ilgi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi; kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında eskimeyen kadim kültürümüzün günümüzdeki örneklerinden biri olan Meddahlığın son temsilcilerinden biri olan Yusuf Duru’yu Akşehirlilerle buluşturdu.

Geleneksel orta oyununun günümüz temsilcilerinden olan Yusuf Duru, nam-ı diğer meddah-ı fakir, halk hikâyeleri, menkıbeler ve tarihten nükteler ile Akşehirli izleyicilere keyifli dakikalar geçirtti. Yoğun ilginin olduğu Akşehir Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte meddahlık hakkında da bilgiler veren Duru; meddahın methedici (övücü), taklitler yapıp hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı olduğunu belirtti. Akşehir’de 3 gün boyunca yaklaşık 3 bin çocuğa masal anlatarak güzel programlar gerçekleştirdiklerini belirten Meddah Yusuf Duru, bu etkinlik için Akşehir Belediyesine teşekkür etti. Gösteride anlattığı hikâyeler ile kimi zaman güldüren, kimi zamanda hüzünlendiren menkıbelere yer veren Meddah Duru’ya gösterisinin sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Nasreddin Hoca’nın tersine çalışan saati armağan edildi. Başkan Akkaya; Meddahlığın son temsilcilerinden biri olan Yusuf Duru’yu Akşehir’de konuk etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, bu tür etkinlik ve güzel programları Akşehirliler için sergilemeye devam edeceklerini belirtti.

Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.