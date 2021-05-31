Akşehir’de kitap bağış kampanyası standı açıldı

Cezaevi infaz kurumu kütüphaneleri için tüm yurtta “Bir Kitap Bir Umut” sloganıyla gerçekleştirilen kitap bağış kampanyası kapsamında Konya’nın Akşehir İlçe Adliyesi önünde stant açılışı gerçekleştirildi.

Bağış kampanyası; hükümlü ve tutuklulara okuma alışkanlığı kazandırılması, kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri için düzenlendi. Kitap bağışı kampanyası ile ilgili bilgilendirme yapan Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, “Kitap bağışında bulunmak isteyenler 16 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar Akşehir Adliyesi hizmet binamız önündeki standımıza başvurarak kitaplarını bağışlayabileceklerdir” dedi.

Kitap Bağış Kampanyası etkinliğine; Tuzlukçu Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Ahmet Yeşilyurt, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Adli Yargı Komisyon Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, Cezaevi Müdürü Erdal Körlek, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz ile Akşehir İşkur Şube Müdürü Türkan Pınar Çiğdem katıldı.