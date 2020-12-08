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Akşehir’de kış lastiği denetimi

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı.

KONYA 08.12.2020, 16:40
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Akşehir’de kış lastiği denetimi
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Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı.

Akşehir İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Afyonkarahisar Konya arasındaki D-300 Karayolu üzerinde araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması ile ilgili denetim yapıldı. Kış lastiği takma zorunluluğu olan ancak kış lastiği takmayan 10 araca araç başı 716 TL olmak üzere toplam 7 bin 160 TL para cezası uygulandı.
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