Akşehir’de kar temizliği çalışmaları 7/24 devam ediyor

Konya’nın Akşehir ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Akşehir Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri ekiplerince, şehrin dış mahallelerinde de gece gündüz kar temizliği çalışmaları sürdürülüyor.

Akşehir Belediyesi, ilçede kar temizleme çalışmalarında kiralama yoluyla yerel vatandaşların da desteğini alarak merkez dışındaki mahallelerde bulunan cadde ve sokakları, iş makineleri ve traktörler yardımıyla temizliyor. Bağlantı yollarının ulaşıma açık tutulması için de seferber olan ekipler, bu yollarda da kar küreme çalışmaları yaparak, ihtiyaç duyulan yerlerde tuzlama ve kumlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Kar temizliğinde yol genişletme çalışmalarındayız. Bütün yollar tek şerit halinde açıldıktan sonra tekrar iş makinelerimiz devreye girerek genişletme çalışmalarını yapıyor. Yolda çalışan Akşehir Belediyemize ait greyder operatörümüzle beraberiz. Yağışlar oldukça bereketli oldu. Biz bu yağışlara felaket demiyoruz, beyaz bereket diyoruz. Bu beyaz bereket olmasaydı bizler yaz ayında susuzluktan sıkıntı çekebilirdik. Akşehir suların bol olduğu bir ilçemizdir. Tüm yurdumuzun da bu berekete ihtiyacı var. Elhamdülillah Cenab-ı Mevlamız da bu bereketi nasip etti. Yeter ki bereket olsun. Akşehir Belediyesi olarak, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ve vatandaşlarımızın desteğini de alarak halkımızı mağdur etmeden yollarımızı açıyoruz. Akşehir’imizde merkez ve merkez dışı mahallerimizde kapalı hiçbir yolumuz yoktur. Genişletme çalışmaları, kumlama çalışmaları devam ediyor. Bu yağan kar -12 derecelere kadar sıcaklık düştüğü için sürekli donuyor. Bu yüzden zahmeti büyük ama o oranda da rahmeti büyük olacaktır. Çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Muhtar İşleri Müdürlüğü Koordinatörü İzzet Çetin’le birlikte Doğrugöz, Gölçayır, Değirmenköy, Yeniköy, Sorkun, Alanyurt, Karabulut, Tipiköy ve Ortaköy mahallelerinde kar küreme çalışmalarını yerinde incelemesinin yanı sıra bu mahallelerdeki vatandaşlarla da bulaşarak sohbet edip, onların istek ve taleplerini de dinledi.