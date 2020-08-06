Akşehir’de kapsamlı denetim
KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN 81 İL VALİLİĞİNE GÖNDERDİĞİ KORONA VİRÜS DENETİMLERİ KONULU GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN DENETİMLERDE İLÇE KAYMAKAM VEKİLİ TUZLUKÇU KAYMAKAMI ABDULLAH YÜKSEL İLE BELEDİYE BAŞKANI SALİH AKKAYA ÖNDERLİĞİNDE GENİŞ KAPSAMLI DENETİM YAPILDI.
Konya’nın Akşehir ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği korona virüs denetimleri konulu genelgesi doğrultusunda yapılan denetimlerde İlçe Kaymakam Vekili Tuzlukçu Kaymakamı Abdullah Yüksel ile Belediye Başkanı Salih Akkaya önderliğinde geniş kapsamlı denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Akşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden oluşan kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetime, ilçede görev yapan kamu kurumlarının yöneticileri de katıldı.
Denetim kapsamında çay bahçesi, market, kafeterya, kıraathane, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta gibi işyerlerinde denetim yapan heyet, taksi duraklarında da incelemelerde bulundu. Ayrıca şehir içi dolmuşlarda da denetim yapıldı.
Kaymakam Yüksel ve Başkan Akkaya, esnaf ve vatandaşlara korona virüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar ilgili bilgilendirme yaptı. Maske, sosyal mesafe, ve hijyen konularında da uyarılarda ve ikazlarda bulunuldu.
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:58
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:08
|Akşam
|20:22
|Yatsı
|21:56
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25