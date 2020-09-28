Son Dakika
Akşehir’de kaçak tütün ve sigara operasyonu
KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE 4 İŞYERİNE POLİS TARAFINDAN YAPILAN BASKINDA 30 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN, 5 BİN ADET TEK DAL SİGARA VE 20 BİN ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.
KONYA 28.09.2020, 15:58
2
Konya’nın Akşehir ilçesinde 4 iş yerine polis tarafından yapılan baskında 30 kilogram kaçak tütün, 5 bin adet tek dal sigara ve 20 bin adet makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kaçak tütün ve sigara satışı ile ilgili yaptıkları çalışmalar kapsamında 4 iş yeri hakkında arama kararı alınarak arama yapıldı. Yapılan aramalarda 30 kilogram kaçak tütün, 5 bin adet tek dal sigara ve 20 bin adet makaron ele geçirildi. İş yeri sahipleri İ.B. (22), M.T. (22), B.B. (27) ve H.Ö. (40) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
|İmsak
|05:26
|Güneş
|06:51
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:19
|Akşam
|18:59
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Fenerbahçe
|3
|5
|8. Konyaspor
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Altay
|3
|4
|7. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Bandırmaspor
|3
|4
|10. Giresunspor
|3
|4
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Everton
|3
|9
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. West Ham
|3
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0