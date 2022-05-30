Akşehir’de ilçe protokolü ve öğrenciler sağlık için yürüdü

Konya’nın Akşehir ilçesinde, Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Akşehir Belediyesi’nin katkılarıyla “Sağlıkla sağlık için yürüyoruz” etkinliği düzenledi.

Akşehir Hıdırlık mesire alanında başlayan yürüyüşe Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Uğur Arslan, Yunak Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş, öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler katıldı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü ve Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Bayram Çini’nin rehberlik ettiği, Tekke üzerinden Kent Ormanı’nda son bulan doğa yürüyüşü sonrasında Akşehir Belediyesi’nin ikramı ile piknik yapıldı. Ayrıca piknik alanında 5. Yallagöz Spor Turnuvası’nda derece alan öğrencilere yürüyüşe katılan protokol tarafından ödülleri verildi.

Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Uğur Arslan düzenlenen yürüyüşe destek veren Akşehir Kaymakamlığı’na ve Akşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Öğrencilerimize bu güzel havada yürüyüş imkanı sağladık. Çok güzel bir yürüyüşte doğayla iç içeyiz” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da öğrencilerle birlikte bu yürüyüşü gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Gerçekten yürüyüş her şeye deva. Akşehir’imizde, Sultandağlarının eteğinde bu şekilde çok güzel yürüyüş parkurları var. Tüm hemşehrilerimizi ve şehrimize gelen misafirlerimizi bu parkurlarda yürüyüş yapmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

İlçe Kaymakamı İsmail Küreci ise, uzun bir pandemi dönemi ve yoğun geçen kışın ardından yazın gelmesiyle yeşillikler içindeki doğanın içinde bir farkındalık oluşturmak için bu etkinliği yaptıklarını kaydederek, “Gündemde olan dijital obezite ve normal obeziteden kurtulmanın yolu bu şekilde oksijen dolu ortamlarda yürümek ve böyle yürüyüşlere katılmaktır. Halkımızı ve özellikle gençlerimizi bu tür faaliyetlere katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.