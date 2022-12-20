Akşehir’de hedef 100 bin nüfus kampanyası için indirim kartı

Konya’nın Akşehir İlçesinde Akşehir Birlik Platformu tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan 31 Aralık 2022’ye kadar Akşehir’in nüfusunun yüz bine çıkarılması amacıyla başlatılan çalışmalara destek olmak için indirim kartı uygulaması başlatıldı.

İndirim kartının tanıtımı ile ilgili olarak bir basın toplantısı düzenlendi. Akşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda ikametgâhını Akşehir’e aldıracak olan öğrencilere verilecek olan İndirim Kartının nasıl verileceği ve ne şeklide kullanılabileceğinin detaylarını Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya anlattı. Başkan Akkaya, “Akşehir’in nüfusunun 100 bine çıkarılması ile ilgili olarak Akşehir Birlik Platformu tarafından geçtiğimiz hafta çalışmaların başlatıldığını söyleyen Başkan Akkaya, “Akşehirimiz 100 bin nüfusa ulaştığı zaman bazı kurumlarda norm kadro sayısının artması, Emniyet Müdürlüğündeki personel sayısının artması, Akşehir Devlet Hastanesindeki doktor sayısının artması, Akşehir’de kadın sığınma evi açılabilmesi, Akşehir’de güzel sanatlar lisesi açılabilmesi gibi birçok kazanımlar elde ediyor. Tabi en önemli kazanım ise yeni iller ile ilgili bir çalışma başlarsa ve bu noktada il olmak için 100 bin nüfus şartı aranırsa, Akşehirimiz bu şartı yerine getirmiş olacaktı. Bu çalışmalara Akşehir Birlik Platformu olarak başladık. Bütün STK, oda, dernek ve resmi kurumlarımızın teşrifiyle kaymakamımızın da katılımlarıyla bir istişare toplantısı yaptık. Akşehir Birlik Platformu adına da Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız bu işi üstlenmiş oldu. Geçtiğimiz hafta boyunca sürekli, toplantılar, çalışmalar, araştırmalar yaptılar. Bu kampanyaya hız kazandırmak, daha fazla katılım sağlamak adına Akşehir’e nüfusunu aldıran, Akşehir’de ikametgahı olup da birinci adresi Akşehir olmayan, ikinci adresi Akşehir olan hemşehrilerimizin birinci adreslerinin Akşehir olmasını sağlamak. Yine Akşehir’de öğrenim gören öğrencilerin ikametgâhlarını Akşehir’e aldırmak ve onları özendirmek adına çeşitli kazanımlar sunalım istedik. Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız tüm ticari sektörlerle görüştü. Özellikle gençlerimize hitap eden kafe, lokanta ve benzer yerlerle görüşüldü. Sağ olsun bu işletmecilerimizde ‘biz de bu kampanyaya varız’ dediler. 3 tanesi belediyemize ait olmak üzere 21 işletmemiz bu kampanyamıza katılarak İkametgahını Akşehir’e aldıran öğrencilerimize Mart ayı sonuna kadar yüzde 20 indirim sağlamayı öngördü. Ulaşım sektöründe önemli hizmeti olan Akşehirimizin Aksel firması da Haziran ayı sonuna kadar bu yüzde 20 indirimi devam ettirecek. Bu kampanyaya katılan işletme sayımız zaman içerisinde artacak” dedi.

Başkan Akkaya tüm hemşehrilerini davet etti

Sadece öğrencileri değil Akşehir’de evi olan, ikametgah adresi dışarıda olan tüm hemşehrilerini davet ettiklerini söyleyen Başkan Akkaya, “Akşehir’de olup dışarıda yaşayan hemşehrilerimizi de bu kampanyamıza destek vermek üzere bekliyoruz. Bir haftalık süreçte ikametgâhlarını Akşehir’e aldırmak isteyenlerin yoğun faaliyetleri devam ediyor, buda bizi heyecanlandırıyor. Bu kampanyamızdaki en önemli konu 31 Aralık 2022 tarihine kadar ikametgâhlarını Akşehir’e aldırmak önemli. 31 Aralık nüfusu bizim için önemli. Yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanmak isteyen öğrencilerimiz ikametgahını Akşehir’e aldırdığına dair belge ve öğrenci belgesi ile belediyemize gelecek ve belediyemizce düzenlenen indirim kartları kendilerine teslim edilecek. Onlarda kampanyaya katılan üye işyerlerinden bu kart sayesinde indirimli olarak yararlanabilecekler” diye konuştu.

Akşehir Birlik Platformu tarafından başlatılan kampanyanın Akşehir için önemli ve siyaset üstü bir konu olduğuna vurgu yapan Başkan Akkaya, “Akşehirimizdeki tüm STK, dernek, oda ve siyasi partilerimizle görüşülerek bu konuda neler yapılabileceği hakkında görümeler yapıldı. Akşehir Birlik Platformu adına Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız bu çalışmaları yürütüyor, Akşehir Belediyesi olarak biz de maddi manevi olarak bu konunun arkasındayız. Akşehir Kaymakamlığımızda sağ olsunlar desteklerini sunuyor. Ben ikametgâhını Akşehir’e aldıran tüm hemşehrilerime ve öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyor, bu kampanyaya destek vermek için indirimli fiyat sunan tüm işletme ve firmalarımıza da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Basın toplantısına Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı, Akşehir’deki Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının akademisyenleri ve basın mensupları katıldı.