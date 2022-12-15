Akşehir’de hedef 100 bin nüfus

Konya’nın Akşehir ilçesinde oluşturulan ‘Akşehir Birlik Platformu’ 31 Aralık 2022’ye kadar Akşehir’in nüfusunun 100 bine çıkarılması amacıyla çalışmalara başladı.

Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere Akşehir’deki tüm resmi kurumlar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve tüm Akşehirliler adına siyaset üstü bir platform olarak Akşehir’in sorunlarını ortak bir akılla dile getirmek amacıyla kurulan ‘Akşehir Birlik Platformu’ ilk hedeflerinin Akşehir’in nüfusunu 100 bine çıkarıp il olmak için gerekli şartları yerine getirmek olduğunu belirtti.

Akşehir Kültür Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, hükümetin şu an için il konusu ile ilgili bir çalışması olmadığını ama olursa 100 bin nüfus kriterinin olacağı ile ilgili bir duyum olduğunu belirterek, 31 Aralık 2022’ye kadar Akşehir’de ikamet eden ancak burayı ikinci adresi olarak gösteren ya da ikametgah adresini Akşehir’e aldırmayan herkesin bir an önce kayıtlarını aldırmalarını istedi. Akşehir Birlik Platformu’nun siyaset üstü bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde bu çalışmayı yapacağını kaydeden Başkan Akkaya, nüfusun 100 binin üstüne çıkarılmasıyla da il olma kriteri dışında birçok avantajda getireceğini belirtti.

Başkan Akkaya, “Hepimizin ortak noktası; Akşehir nüfusunun 100 bin olması, Vilayet olması noktasında bu kriteri aşması. Her konuda başarılı olan Nasreddin Hoca’nın torunu olan Akşehirliler eminim ki bu kısa sürede 100 bin kriteri için gerekli sayıyı oluşturabilecektir” dedi.

"Bazı hizmetlerin alınabilmesi için 100 bin nüfus bir kriterdir"

Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel de, yaptığı konuşmada aslında yapılan bu çalışmanın yasal bir zorunluluk olduğunun altını çizerek, “İnsanların ikametgahlarının bulunduğu yerde ikametgahlarını bildirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla burada yapılmaya çalışılan şey aslında var olanın tescil edilmesidir. Bazı hizmetlerin alınabilmesi için 100 bin nüfus bir kriterdir" dedi.

Akşehir Birlik Platformu ve Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan’da konu ile ilgili bir sunum yaptı. Kalkan Akşehir’in yüz yıllık hayalinin vilayet olmak olduğunu kaydederek bu çerçevede platform olarak “İlle de Akşehir’ ‘Var bir hayalimiz’, ’İlk hedef 100 Bin’ gibi sloganlarla çalışmalara başladıklarını belirtti.

Ender Kalkan, “İlk hedefimiz 100 binin altında olan Akşehir nüfusunu 100 bine tamamlamaktır. Akşehir’de yaşayan fakat ikametleri farklı yerlerde olan hemşehrilerimizin ikametlerini ivedilikle Akşehir’e aldırmak, dışarıda yaşayıp Akşehir’de ikamet adresi bulunanların, Akşehir’de çalışan ve ikametgahı dışarıda olan memur ve işçilerin, Akşehir’de yaşayan öğrenciler ile dışarıda okuyan Akşehirli öğrencilerin ikametgâhlarını Akşehir’e aldırmak yapacağımız çalışmalar çerçevesinde" dedi.

İkametgâhını Akşehir’e alan öğrencilere ulaşımda, yemekte ve iletişimde kolaylıklar sağlayacaklarını belirten Kalkan, Türk Telekom mobil tarifeleri ile kaydını Akşehir’e alan öğrenciler için güzel tarifeler oluşturulduğunu söyledi.

31 Aralık 2022’ye kadar ilk hedef olan 100 bin nüfusa ulaşıldığında İller Bankası’ndan gelen payın artacağını, meclise seçilecek üye sayısının artacağını, bazı kurumlarda norm kadro sayısının artacağını, Emniyet Müdürlüğündeki personel sayısının artacağını, Akşehir Devlet Hastanesindeki doktor sayısının artacağını, Akşehir’de kadın sığınma evi açılabileceğini, Akşehir’de güzel sanatlar lisesi açılabileceğini kaydeden Platform Başkanı Kalkan, “Akşehirlilerin yüz yıllık hayali olan il olma konusundaki en büyük kriteri olan 100 bin nüfus kriteri tüm Akşehirlilerin katılımıyla 31 Aralık 2022 tarihine kadar eminim ki tamamlanacaktır” diye konuştu.