Akşehir’de günlük 2 bin 250 kişiye iftar yemeği

Konya’nın Akşehir ilçesinde, Akşehir Belediyesi, Kızılay Akşehir Şube Başkanlığı, Akşehir Kültür Sağlık Eğitim Vakfı (AKSEV) tarafından Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 2 bin 250 kişiye günlük iftar yemeği dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; Kızılay Akşehir Aşevi’ne giderek yapılan çalışmalar hakkında Kızılay Akşehir Şube Başkanı Tuğrul Topbaş’tan bilgi alıp, dağıtıma çıkacak sefer taslarına iftar yemeklerini doldurdu. Akşehir’de birlik ve beraberlik içerisinde mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olanların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Akkaya, “Akşehir’imizde, Kızılay Şubemiz ve AKSEV Vakfımızla birlikte her zaman olduğu gibi güzel bir organize içerisinde; ihtiyaç sahibi, engelli, depremzede ailelerimiz için iftar yemeği dağıtımına başladık. Kızılay Aşevi’nde çıkan bin kişilik yemeğin bir kısmını Akşehir Belediyesi olarak biz köylerimizdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Geriye kalan kısmı da Kızılay Aşevi’nde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılacak. AKSEV Vakfımız tarafından da ihtiyaç sahibi ailelerimiz için günlük bin 250 kişilik yemek dağıtımı yapılacak” dedi.

Akşehir Belediyesi olarak deprem bölgesi Hatay Antakya’da da yardım çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Başkan Akkaya “Bu bölgede Akşehir Belediyemize ait aşevimiz çalışmalarına devam ediyor. Depremin ikinci gününden beri kesintisiz sabah çorbası ve akşam üç çeşit yemekle oradaki depremzedelerimize hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Ramazan ayı boyunca da bu faaliyet aynı şekilde devam edecek” diye konuştu. Başkan Akkaya hayırda bulunan herkese teşekkür etti.

Kızılay Aşevi’nde hazırlanan 3 çeşit yemek sefer taslarına doldurulup, Akşehir Belediyesi ekiplerince araçlarla günlük olarak dış mahallelerdeki vatandaşların kapılarına kadar bırakılıyor.