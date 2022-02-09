Akşehir’de ekipler kar seferberliğinde

Konya’nın Akşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Akşehir Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve KOSKİ ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akşehir’de saat 03.00 sıralarında başlayan çalışmalarda öncelikle ana arterler açılırken sonrasında da ara yollarda temizleme çalışmaları yapıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ekipler açtıkları yollarda belirli aralıklarla tekrar tekrar temizleme çalışmaları yapıyor. Çarşı merkezinde yayaların kullandığı kaldırım ve merdivenlerde de belediye ekiplerince küreklerle kar temizliği çalışmaları yapılıyor. İlçe genelinde ulaşıma kapalı yolun bulunmadığı öğrenilirken, şehir genelindeki okulların bahçelerinde ve yarın kurulacak olan Perşembe Pazarında da temizlik çalışmaları sürüyor. Gece saatlerine kadar devam edecek kar yağışı nedeniyle ekipler çalışmalarını aralıksız olarak sürdürecek.