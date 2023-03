Akşehir’de depremzedeler için özel kandil programı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi ve Akşehir İlçe Müftülüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan ve Akşehir’e gelerek KYK yurduna yerleştirilen depremzede vatandaşlar için Berat Kandili münasebetiyle özel bir program düzenledi.

KYK yurdu konferans salonunda gerçekleştirilen programda ilçe müftülüğü görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlid-i şerif okunarak gecenin önemi hakkında vaaz verilip dua edildi. Program öncesi bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, depremzedelerin kandilini tebrik ederek, “Şehrimizde bulunan ve bizim için gerçekten çok önemli olan değerli misafirlerimiz, Berat Kandilimiz mübarek olsun. Hepimizin beratına Yüce Mevla’m vesile kılsın. Deprem bölgemizdeki yaraların bir an önce sarılması için Cenab-ı Allah devletimize, milletimize güç kuvvet versin ve bu yaraların sarılmasına bu kandili yine vesile kılsın. Allah dualarımızı kabul eylesin. Sizlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin varsa bize düşen talepleri, ihtiyaçları noktasında ve sizleri burada daha güzel ağırlamak adına elimizden geleni yapacağız. Her zaman size gönlümüzde, kapımızda açık. Rabbim nice kandillerde sağlık, afiyet ve huzur içerisinde felaketsiz, afetsiz bizleri buluştursun inşallah” dedi.

Programın öncesinde ve sonrasında KYK yurdu bahçesinde Akşehir Belediyesi mobil ikram çeşmesi aracından depremzedelere sıcak çikolatalı süt ikram edildi. İkrama depremzede çocuklar yoğun ilgi gösterdi.