Akşehir’de beyaz bereket temizlik çalışmaları sürüyor

Konya’nın Akşehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Akşehir Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ve Fen İşleri ekiplerince ilçe merkez ve dış mahallelerde kar temizliği çalışmaları yapıldı.

İlçede saat 05.00’de başlayan kar küreme ve kaldırım temizliği çalışmaları gün boyu devam ederek Akşehir genelinde kapalı yol kalmadı. Ekipler özellikle yollarda ve dar sokaklarda park eden araçlar nedeniyle çalışmalarında güçlük yaşarken, tarihi evlerin bulunduğu sokaklarda vatandaşların damlarındaki karları kürümesi nedeniyle de sık sık bu sokaklarda ikinci, üçüncü kez temizlik çalışması yaptı.

Kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, bu yılın bereketli bir yıl olacağına dikkat çekerek, “Bu sene yağışlar oldukça bereketli oldu. Bu beyaz bereket sayesinde yaz aylarında susuzluk konusunda inşallah sıkıntı yaşamayacağız. Çitçimiz için de inşallah bereketli, bol mahsullü bir yıl olacak. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde kar temizliği çalışmalarını sürdürürken, yolda kalanlara da yardımcı oluyor. Özel diyaliz merkezinin hastalarını taşıyan servis aracı Doğanhisar-Üçhüyük, Reis yolunda kaymasından dolayı bulunduğu yoldan çıkmış, araç saplandığı yerden belediyemiz ekiplerince kurtarılmış ve arıza yaptığından dolayı da içinde bulunan hastaların diyaliz merkezine ulaşımları tarafımızca sağlanmıştır. Yaşanan bu talihsiz kazada herhangi bir can kaybı şükür ki yaşanmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.